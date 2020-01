Domani all’I C Capuana Pardo una giornata di studi per parlare di shoah e di pregiudizi razziali

Un convegno con testimonianze particolarmente interessanti sarà quello che si terrà domani, lunedì 27 gennaio a partire dalle ore 09.00, presso l’aula magna della scuola secondaria di 1° grado Gennaro Pardo in via Catullo, in occasione della Giornata della Memoria. “ la shoah tra memoria storica e attualizzazioni: testimonianze del passato e riflessioni sui pregiudizi razziali” questo il titolo del convegno che vedrà la presenza della Prof.ssa Anna Vania Stallone – Dirigente Scolastico IC Capuana Pardo, del Dott. Enzo Alfano, Sindaco della città di Castelvetrano, del Dott. Aldo Virzì, Presidente dell’ANPI – sezione di Trapani della Dott.ssa Francesca Battista, Libreria Lettera 22 di Mazara del Vallo, della Dott.ssa Valentina Calamusa, Islam Md Juhirul e della Dott.ssa Flavia Armato, Assistente sociale









Leggi la notizia completa