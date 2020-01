Chi lo ha visto? Scomparso in provincia di Palermo un giovane di 28 anni

Da mercoledì pomeriggio non si hanno più notizie di Davide Cimino. Il giovane di 28 anni è scomparso da Monreale, in provincia di Palermo, e precisamente dalla frazione di San Martino delle Scale.

La mamma è andata dai carabinieri per presentare denuncia. Il fratello ha lanciato un appello sui social. Inutile i tentativi di rintracciarlo al cellulare: è spento e non è più raggiungibile.

Il ragazzo era uscito mercoledì da casa e avrebbe detto ai familiari che sarebbe tornato attorno alle 20. Ma non è mai rientrato.









