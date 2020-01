Castelvetrano. L’Iacp per l’hotel Zeus: “Le associazioni facciano proposta unitaria”

Il tempo stringe.

La data ultima per la presentazione del progetto di Social Housing per l’ex Hotel Zeus è il 16 febbraio.

Ieri, il commissario straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari Fabrizio Pandolfo, in un incontro a Castelvetrano presso la ex chiesa S. Agostino di via Garibaldi, ha chiesto alle associazioni di riunirsi il prima possibile, in modo “che venga fuori una proposta unica che tenga conto delle esigenze del territorio, della compatibilità nell’inserimento progettuale, ma soprattutto che rispetti i tempi”.



La parte del progetto da dedicare alle sezione sociale che coinvolgerebbe le associazioni non potrà superare il 30% della spesa, mentre il rimanente 70% sarà dedicato agli alloggi. Pena la bocciatura del progetto.

Presente anche il direttore generale dell’Iacp di Trapani, Pietro Savona: “Saranno alloggi a canone sostenibile, rivolti a cittadini che, seppure con un reddito, …









