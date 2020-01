Basket, Trapani inarrestabile: batte anche Biella 73-69

Inarrestabile Pallacanestro Trapani, giunta alla quinta vittoria su sette partite disputate nel girone di ritorno. Al PalaConad, Biella capitola 73-69.

Trapani scende in campo con Renzi, Spizzichini, Goins, Corbett e Palermo ma non riesce ad esprimere la propria pallacanestro nel primo periodo, dove si trova sempre a rincorrere gli avversari che al 10° conducono di tre lunghezze. Supremazia piemontese sotto canestro con troppi secondi possessi e conseguenti canestri che consentono agli uomini di Galbiati di allungare fino al +10 a 4 minuti dalle fine del primo tempo. Trapani si aggrappa a Renzi e riesce a rientrare in partita. Con le triple di Palermo e Corbett chiude addirittura sul +1 il primo tempo, 35-34. Terzo periodo decisamente spumeggiante rispetto ai primi due, dominato da Trapani fino al 26° sul 49-41, prima del rientro dei biellesi che con Lombardi in campo giocano meglio e trovano il 53 pari a fil di sirena. La 2B Control non …









Leggi la notizia completa