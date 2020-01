Bambini e smartphone: rischi fisici e relazionali. Risponde la dott.ssa Maria Chiara Parisi

Dopo aver letto i vostri commenti e le vostre richieste, ci soffermiamo su una questione a me molto cara “i giovani e i cellulari”.

I protagonisti della nuova era, sempre più venduti, funzionali, ma al tempo stesso, i più discussi e perché no? Anche i più pericolosi. Basta leggere alcune riviste scientifiche per accorgersi che i dati emersi a tal proposito, sono sempre più allarmanti.

Ci lamentiamo di zaini troppo pesanti, ma calcoliamo mai quanto tempo nostro figlio trascorre davanti il cellulare? O addirittura quanto tempo impieghiamo noi?

Uno studio condotto dall’ Einstein Medical Center di Filadelfia e presentato al convegno di pediatria “Pediatric Academic Societies”, ha rivelato che entro il primo anno di vita, un bambino su sette usa smarphone e tablet almeno un’ora al giorno.

È un dato che ci induce a riflettere, in quanto il 38% …









