Altri tre punti per il Marsala Futsal che in rimonta batte 3 a 4 il Monreale a “domicilio”

Sul difficile campo del Monreale C5, nella gara valida per la 16ª giornata del campionato di serie C1 di calcio a cinque, arriva la terza vittoria consecutiva per il Marsala Futsal, il quale si è imposto con il punteggio di tre a quattro; rimontando nella ripresa, il doppio svantaggio maturato nel corso del primo tempo.

Una vittoria per il Marsala che assume toni veramente importanti, ottenuta contro una delle squadre meglio attrezzate di questo campionato, come il Monreale calcio a cinque che in casa, aveva lasciato l’intera posta in palio solo alla capolista Bagheria. Nove punti in tre partite, per una squadra che era precipitata in zona play out, sono linfa vitale e non solo per la classifica che adesso vede la formazione marsalese in nona posizione a quota ventuno punti; anche e soprattutto, sono utili dal punto di vista mentale, dando consapevolezza della reale forza del …









Leggi la notizia completa