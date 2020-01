Agricoltura, primato della Sicilia per numero di giovani under 35 titolari di aziende

La Sicilia figura al primo posto tra le regioni italiane per numero di imprese agricole condotte da giovani. Sono ben 6.673, come certifica un’analisi di Coldiretti nazionale che attinge da dati Infocamere che si riferiscono al terzo trimestre 2019. “Possiamo ritenerci soddisfatti – afferma l’assessore dell’Agricoltura Edy Bandiera – perchè cominciano a concretizzarsi, in maniera particolarmente evidente, gli effetti del lavoro che il Governo Musumeci ha svolto in questi due anni”.

Grazie alle iniziative messe in campo dall’esecutivo regionale, nel solo mese di dicembre circa mille giovani hanno avviato per la prima volta un’azienda agricola mentre altri 700 si potranno insediare nelle prossime settimane.

“Assieme al dato Svimez, che ci dice che nella nostra Isola l’occupazione in agricoltura e’ cresciuta del 5,9%, – prosegue Bandiera – il dato sugli under 35 conferma che la Sicilia è una regione che, sempre di più, afferma un modello di sviluppo che ha …









