Truffa delle protesi fantasma al “Civico”. Arrestato il primario Francaviglia, 15 indagati

Una truffa ben congeniata, quella delle protesi fantasma, ai danni del sistema sanitario pubblico, scoperta dai Nas nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Civico di Palermo.

Gli arresti – In toltale sono 15 gli indagati. Agli arresti domiciliari è finito il primario del reparto di Neurochirurgia, Natale Francaviglia, 67 anni il caposala Santo Montemurro, 63 anni, l’infermiere in pensione Natale Bruno di 66 e il rappresentante di commercio della società «Servizi Medicali» Francesco Tarallo di 56 anni. La procura aveva chiesto per loro gli arresti in carcere. Nell’inchiesta sono coinvolti altri 11 gli indagati a piede libero. Per i quattro arrestati , per l’infermiera Carmelinda Lombardo e Gianmarco Randazzo, rappresentante legale della «Servizi medicali» è stato disposto un sequestro per equivalente, di un totale di 43 mila euro, la somma truffata.

Gli altri 9 indagati – a piede libero, sono i dottori di Neurochirurgia Anna Maria …









