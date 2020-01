Sicilia. Infarto scambiato per mal di pancia: muore a 44 anni. E il medico dell’ospedale..

A distanza di pochi giorni dal caso di un paziente è morto poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale, in Sicilia un altro episodio di presunta malasanità.

“Parliamo dell’ospedale di Giarre – spiega il Codacons -, dove nel 2015 è stato soppresso il pronto soccorso. Un 44enne di Macchia ieri mattina, attorno alle 11, dopo avere accusato dei dolori lancinanti all’addome si è presentato accompagnato dalla moglie e dal padre. Il medico della struttura avrebbe sottovalutato quello che alla fine si è rivelato essere un infarto e che, purtroppo, nel volgere di poche ore, non ha dato scampo al giarrese”.

Il medico avrebbe gestito il caso “inquadrandolo come un banale malore gastrointestinale, originato da un virus e così, dopo avere somministrato un antidolorifico, avrebbe invitato i familiari del paziente a rivolgersi al medico curante, senza neppure effettuare un elettrocardiogramma”. L& …









