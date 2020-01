Si costituisce oggi la Aerolinee Siciliane SpA: entro 5 anni

Oggi, sabato 25 gennaio, Aerolinee Siciliane sarà costituita a Caltagirone, all’Istituto di Sociologia Luigi Sturzo di Caltagirone.

La sede per la costituzione è altamente simbolica, considerata la forte connotazione sociale della nuova Società per Azioni.

Aerolinee Siciliane SpA è una società a gestione duale, vale a dire con una governance basata su un Comitato di Sorveglianza che nomina un Comitato di Gestione operativo. La struttura basata sull’azionariato diffuso e le responsabilità in capo al Comitato di Sorveglianza circa l’efficacia, l’efficienza e la conformità alle leggi della compagnia, rendono la nuova compagnia aerea non solo lo strumento per collegare la Sicilia al mondo con prezzi competitivi, ma anche una solida realtà di legalità e solidarietà economica.

Il comitato ha mosso i primi passi a dicembre 2019. Il 14 gennaio 2020 Aerolinee Siciliane riceve su un conto corrente vincolato il …









Leggi la notizia completa