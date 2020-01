Serie D, il Marsala ospita il Savoia: gara da testacoda al Nino Lombardo Angotta

Una vittoria che manca da più di un mese: da quel lontano 15 dicembre in cui gli azzurri hanno sconfitto per 2-1 il Corigliano, per il Marsala sono arrivati un pareggio e tre sconfitte nelle successive quattro partite contro Biancavilla, Palermo, Nola e Giugliano. Il prossimo avversario da affrontare è il Savoia, vice-capolista dietro al Palermo di sole cinque lunghezze, insomma non il più facile dei “nemici”.

I ragazzi di mister Terranova però potranno contare sul supporto del pubblico, che avrà il compito di spingere la squadra verso una prestazione all’altezza, magari anche accompagnata da una vittoria che risolleverebbe il morale in casa azzurra, ma soprattutto la classifica che dopo gli ultimi risultati deludenti si sta facendo sempre più critica, con il Marsala che al momento si ritrova quattordicesimo con 19 punti in piena zona play-off. Il ruolino di marcia è dunque da invertire al pi& …









