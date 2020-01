Operazione Scrigno, il comune di Castelvetrano ammesso tra le parti civili. Le dichiarazioni di Alfano

Il Comune di Castelvetrano è stato ammesso tra le parti civili del processo che scaturisce dall’operazione “Scrigno” che portò in manette 24 persone per mafia, affari, politica e pacchetti di voti. Scrigno ha coinvolto pezzi della mafia trapanese con esponenti politici come l’onorevole Paolo Ruggirello del PD e l’ex assessore al Comune di Trapani Ivana Inferrera, arrestati assieme agli esponenti della criminalità organizzata, tra i quali i figli del boss ergostolano Vincenzo Virga, Pietro e Francesco.

Queste le dichiarazioni del primo cittadino Enzo Alfano:

“Da quando si è insediata questa amministrazione, tra i vari obiettivi, si è prefissato quelli di far tornare Castelvetrano un presidio di legalità e di costituirsi parte civile in ogni processo penale lesivo dell’immagine di Castelvetrano al fine di richiedere il risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla …









