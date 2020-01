Mazara, “Giorno della Memoria”, incontro ANPI: “Pensieri e parole per non dimenticare”

Il 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, ricorre il “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, istituito dal Parlamento italiano, con la legge n. 211 del 2000.

La Sezione A.N.P.I. “Comandante Petralia” di Mazara del Vallo e l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara di Vallo organizzano la Conferenza “Pensieri e parole per non dimenticare” che si terrà lunedì 27 gennaio 2020 presso:

· l’Aula Magna del Plesso Centrale di via Luigi Vaccara, dalle ore 09:00 alle ore 11:00

· l’Auditorium del Plesso di via G. Gualtiero dalle ore 11:15 alle ore 13:15.

Inoltre dal 27 al 31 gennaio 2020, presso l’Atrio del Plesso Centrale dell’Istituto …









