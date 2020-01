Marsala, morì per un ascesso dentario: chiesto processo per nove medici

A distanza di quasi tre anni dalla morte di Massimiliano Pace, classe 1968, spirato all’ospedale Civico di Palermo il 10 aprile 2017, per una terribile infezione scatenata da un ascesso dentario che non sarebbe stato curato tempestivamente e a dovere dai medici di ben due ospedali (Marsala e Trapani), arrivano le prime conseguenze giudiziarie per i nove medici coinvolti nel clamoroso caso di presunta “malasanità”.

Quattro dell’ospedale di Marsala e cinque all’epoca in servizio in quello di Trapani. Il sostituto procuratore di Palermo Giulia Beux ha, infatti, chiesto il rinvio a giudizio dei nove sanitari per “cooperazione” in omicidio colposo. A decidere sulla richiesta del pubblico ministero sarà il gup di Palermo Walter Turturici (prima udienza preliminare fissata per il prossimo 10 marzo). Il processo è stato chiesto per Salvatore Pedone, di 54 anni, Stefania Maltese, di 39, Vincenzo Maniscalco, di 52, Rosanna Di …









