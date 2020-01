Marsala, dal 28 febbraio al Complesso San Pietro apre la “Casa delle Farfalle”

Stessa magia, nuova provincia. Il 28 febbraio la Casa delle Farfalle apre a Marsala, in provincia di Trapani. I mulini a vento, caratteristici della zona, e le sue saline, note in tutto il mondo, faranno da cornice al volo leggiadro di centinaia di farfalle colorate che da fine febbraio incanteranno grandi e piccini. Dopo lo straordinario successo delle precedenti edizioni proposte a Modica, a Ortigia, e l’anno scorso a Palermo, la “Casa delle Farfalle” approda adesso nel comune trapanese, famoso per dare il nome allo speciale vino liquoroso DOC che qui si produce, il Marsala appunto. E fioccano già le prenotazioni da parte delle scolaresche della zona che vogliono assicurarsi una visita nei prossimi mesi.

La "Casa delle Farfalle" sarà allestita nel chiostro intorno al complesso monumentale San Pietro, a poche decine di metri dal cuore cittadino. Sarà un vero e proprio









