Marsala, al “Mario Nuccio” il progetto “Imparo con la realtà virtuale”

Quest’anno presso l’Istituto Comprensivo Mario Nuccio è stato attuato il progetto “imparo con la realtà virtuale”. Il progetto ha interessato le seconde classi della scuola secondaria di primo grado sito nella via Salemi per proporre una didattica innovativa nell’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale

Il progetto per la didattica con la realtà virtuale e la realtà aumentata viene attuato attraverso l’uso degli smartphone degli alunni permettendo l’aggiunta di informazioni a situazioni e contesti reali durante le lezioni.

" E' una iniziativa importante ed innovativa che mostra come con pochi fondi e con tanta buona volontà si possono ottenere dei risultati incredibili". Con queste parole il dirigente scolastico Francesco Marchese ha voluto sottolineare che l'IC Mario Nuccio vuole indirizzarsi verso un ruolo innovativo per l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e









