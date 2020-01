Mafia, “Scrigno”: ammesse tutte le parti civili, Ruggirello sceglie il rito ordinario

Ammesse tutte le parti civili nell’udienza preliminare del processo “Scrigno”, sul rapporto tra mafia, politica e imprese a Trapani e in provincia.

Il Gup del Tribunale di Palermo, giudice Filippo Serio, ha ammesso Enti e associazioni che hanno presentato richiesta di volersi costituire parti civile. Sono 15 in tutti.

Ci sono anche i Comuni di Trapani, Paceco, Favignana, Valderice, Campobello di Mazara e Castelvetrano.

Come abbiamo scritto ieri su Tp24, in ballo ci sono risarcimenti milionari. Castelvetrano, Campobello di Mazara, Favignana, Paceco e Valderice hanno singolarmente chiesto 500 mila euro di risarcimento.

L’udienza è stata aggiornata al 29 gennaio, il giudice scioglierà le riserve sulle richieste di abbreviato di molti imputati. Il 3 febbraio si farà invece il calendario delle discussioni dei soggetti che hanno scelto il rito abbreviato.

L’imputato eccellente di questo processo, l’ex deputato regionale Paolo Ruggirello, non ha chiesto l’abbreviato, nè il …









