Favignana, Miceli e Campagna (PD) in sopralluogo con una delegazione del partito

Questa mattina insieme all’On. Carmelo Miceli e al Segretario provinciale Marco Campagna una delegazione del Partito Democratico di Favignana guidata da Enzo Bevilacqua ha vistato lo Stabilimento Florio, ha svolto poi un sopralluogo nella zona di Cala Graziosa interessata dall’inquinamento legato alla vicenda Sea, per la quale è già stata presentata un’interrogazione alla Camera dei Deputati e successivamente ha incontrato i cittadini, gli iscritti del Pd e i rappresentanti delle categorie produttive, con particolare attenzione per gli operatori della tonnara e i barcaioli.

Durante l’incontro sono state affrontate le problematiche dell’arcipelago delle isole Egadi, concentrandosi sull’ambiente, il lavoro e la scuola.

“Un incontro fortemente voluto per capire le condizioni dell’isola nel periodo invernale – scrivono i responsabili del PD di Favignana – dal quale è scaturito l’impegno per affrontare la questione relativa …









Leggi la notizia completa