Erice, un consiglio comunale aperto sulla situazione della Sp 20

Un consiglio comunale aperto per parlare della situazione della Strada Provinciale 20.

Si terrà ad Erice mercoledì alle 17 nella sede del Comune, e sono invitati a partecipare tutti i rappresentanti dei Comuni attraversati dalla sp20. La strada attraversa Erice Pizzolungo, Valderice, Custonaci, San Vito lo Capo. La Sp20 versa in condizioni molto critiche, soprattutto nel periodo invernale quando le mareggiate inondano la sede stradale e, come successo di recente, le alghe provocano incidenti.

Con il consiglio comunale straordinario aperto ad Erice si vorrebbe discutere di “idee e progettualità” e trovare una soluzione alle criticità della strada.









Leggi la notizia completa