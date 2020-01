Domani Trapani impegnato in trasferta contro il Venezia, le ultime

Nella ventunesima giornata di Serie B 2019/2020, il Trapani di mister Fabrizio Castori sarà impegnato al “Penzo” contro il Venezia di Alessio Dionisi. I granata arrivano dal trionfo casalingo contro l’Ascoli, gara che ha ridato molto morale ai ragazzi di Castori che domani cercheranno sicuramente di dare continuità al loro buon momento, conquistando punti importanti in una sfida salvezza che non si può assolutamente sbagliare, se vogliono davvero cominciare a risalire la classifica e rimanere ancora attaccati al treno salvezza. I padroni di casa, dal canto loro, sedicesimi della classe con cinque punti di vantaggio sul Trapani, arrivano da un pareggio a reti bianche rimediato a Cremona, e domani proveranno certamente a fare un risultato importante di fronte i propri sostenitori, per allontanarsi il più possibile dalla zona play-out.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, mister Castori dovrebbe optare per il …









Leggi la notizia completa