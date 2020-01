Chiude Auchan: 817 dipendenti licenziati, anche in Sicilia

Conad formalizza la procedura di licenziamento di 817 dipendenti e annuncia che entro giugno 2020 tutta la vertenza si dovrà concludere. Il sindacato Filcams Cgil in una nota, definisce l’operazione “l’inizio della fine di Auchan e Sma”.

“Margherita Distribuzione, la nuova denominazione sociale che ha unito tutte le ex società della multinazionale francese sotto il controllo della Bdc del finanziere Mincione e del consorzio Conad – prosegue il sindacato – non arriverà al 2021, anzi probabilmente entro giugno 2020 tutto dovrà concludersi. Ai lavoratori in esubero l’unica strada che offre l’impresa è un incentivo al licenziamento o un percorso di outplacment”.

Si tratta, come viene riferito di 456 lavoratori a Rozzano (Milano), 47 Roncadelle (Brescia), 27 a Vicenza, 40 a Offagna (Ancona), 33 ad Ancona, 41 a Roma, 13 a Catania e 160 in altri uffici distaccati.

“Conad – prosegue il sindacato – si sta scegliendo, per interessi commerciali o immobiliari, la parte di rete vendita che …









