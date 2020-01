Castelvetrano, AVVISO per fiere e mercatini

Il Comune di Castelvetrano ha pubblicato un avviso per gli operatori commerciali che intendono partecipare al mercatini ed alle fiere, che avranno luogo nel territorio comunale, di seguito elencati:

a) mercato settimanale selinunte

b) mercato settimanale triscina

c) fiera di san giovanni

d) fiera della tagliata.

Devono presentare, a pena di esclusione, domanda di concessione suolo pubblico in bollo, entro e non oltre il giorno 31/03/2020, alla direzione organizzativa x — polizia municipale. Tale domanda, conforme al “modello 4 — domanda mercatini” scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comune.castelvetrano.tp.it — sottosezione polizia municipale – modulistica -, deve essere trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti indirizzi:

poliziamunicipale©comune.castelvetrano.tp.it

poliziamunicipale.castelvetrano.©pec.castelvetrano.tp.it

