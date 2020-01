Castellammare, concorso di idee per ridenominare il piazzale stenditoio

Come chiamare l’area antistante il castello, alla cala marina, comunemente indicata come piazzale Stenditoio? L’amministrazione comunale lo chiede ai cittadini bandendo un concorso di idee per la nuova denominazione del piazzale fino ad oggi denominato “stenditoio” perché ai tempi della realizzazione i pescatori avrebbero dovuto stendervi le reti ad asciugare.

Il restyling della piazza, splendida terrazza sul mare, era stato completato a maggio perché l’amministrazione aveva ottenuto la consegna anticipata per utilizzarla come è poi avvenuto nel corso dell’estate.

L’area demaniale era stata danneggiata non appena ultimata e dopo il ripristino era stata inaugurata alla presenza delle autorità, quale messaggio di legalità e civiltà.

Adesso il Comune promuove un concorso di idee per individuare una nuova denominazione del piazzale: la partecipazione è aperta a tutti i cittadini nati e/o residenti nel Comune …









