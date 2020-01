Calciomercato Trapani: preso Odjer, Dini e Golfo tornano al Parma. Il ds Nember ai saluti

Dopo aver iniziato il 2020 nel migliore dei modi con una bella vittoria contro l’Ascoli, il Trapani continua a lavorare anche fuori dal campo, restando una delle società più attive durante la sessione di calciomercato attuale.

In entrata da segnalare l’arrivo del centrocampista Moses Ojder dalla Salernitana.

Questo il comunicato ufficiale della società granata: “Moses Odjer è un calciatore del Trapani. Arriva a titolo definitivo, proveniente dalla Salernitana e già nel pomeriggio sarà in città. Ghanese di Tema, 24 anni il prossimo 17 agosto, Odjer è cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città. Nel 2014 l’arrivo in Italia, nel settore giovanile del Catania. Il centrocampista ha sempre militato in Serie B: con gli etnei, nel 2014/15, ha collezionato 11 presenze. Nella stagione successiva il passaggio in prestito alla Salernitana. Al termine della stagione il rientro al Catania e, poi, il ritorno alla Salernitana. Nel campionato in corso, …









Leggi la notizia completa