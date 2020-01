Calcio, Uccio Marino torna ad allenare: lo chiama l’Empoli, in Serie B

Il pareggio per 1-1 tra Empoli e Chievo Verona potrebbe essere fatale per Roberto Muzzi. L’allenatore dell’Empoli, subentrato a Bucchi lo scorso novembre, è infatti vicino all’esonero. La sua esperienza con i toscani potrebbe quindi chiudersi dopo tre mesi: la dirigenza empolese ha infatti individuato nel tecnico di Marsala Pasquale Marino il possibile (probabile) sostituto.

Dopo il fallimento del “vecchio” Palermo, l’allenatore era rimasto in attesa dell’offerta giusta che sembra essere arrivata.









