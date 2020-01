A Trapani ed Erice, le dimissioni e le nuove nomine nelle due Giunte. Misiliscemi è Comune

Si è dimesso Peppe Pellegrino dalla carica di consigliere comunale a Trapani, da qualche mese infatti il rappresentante dei Demos è in giunta con Giacomo Tranchida. Il passaggio di consegne non è avvenuto indolore, al suo posto la prima dei non eletti, Laura Genco, che non si è seduta nel gruppo con Ferrante, entrando proprio con quest’ultimo in polemica.

Non si sente rappresentata dal consigliere Domenico Ferrante, la Genco va oltre e dice: “Non ha la mia stima”, si dichiara indipendente. Vecchie ruggini che sono legate all’elezione, Ferrante è stato il primo dei non eletti, era entrata in consiglio proprio la Genco ma in seguito a un ricorso al Tar e al conteggio dei voti le posizioni sono state invertite.

Giunta quasi completata, il sindaco Tranchida ha deciso di nominare il nono assessore individuato in Andrea Vassallo, ex vice presidente del consiglio comunale, …









Leggi la notizia completa