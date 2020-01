VIDEO – Trapani, presentato il progetto “Dare di più a chi ha avuto di meno”

Si è svolta questa mattina, al Cineteatro “Don Bosco” di Trapani la conferenza “Dare di più, working in progress”, con l’obiettivo informare circa lo stato di avanzamento del progetto contro la dispersione scolastica “Dare di più a chi ha avuto di meno” (il progetto che durerà tre anni, coinvolge 57 partner tra enti non profit, enti locali e scuole, 14 sedi di attuazione di cui 11 al sud, più di 80 operatori impegnati, 3mila minori come destinatari ed è stato selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile).









