Valderice, sfiorata la tragedia in contrada Crocci

Incidente a Crocci, attorno alle 19.30, nei pressi del campo provinciale. Secondo una prima ricostruzione, un giovane proveniva da Chiesanuova quando ha perso il controllo del mezzo nel momento in cui stava per attraversare l’incrocio in direzione Casalebianco. L’auto, una Punto blu vecchio modello, si è ribaltata sul lato del conducente: il guard rail ha mandato in frantumi il parabrezza, entrando quindi nell’abitacolo ma evitando fortunatamente la tragedia. Per il ragazzo è stato necessario il trasportato presso il nosocomio trapanese per qualche ferita riportata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Valderice.









Leggi la notizia completa