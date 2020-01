“Un giorno da grandi”, accoglienza e continuità all’I.C. “Giuseppe Montalto” di Marausa

L’I.C. “Giuseppe Montalto” di Marausa, diretto da Maria Letizia Natalia Gentile, é una comunità educante aperta al territorio e attenta ai bisogni dei propri alunni. Ed é per accogliere e per presentare l’offerta formativa della scuola che dal 14 al 17 gennaio sono state realizzate, nei vari plessi dell’Istituto, numerose attività formative in cui sono stati coinvolti gli alunni dei diversi ordini scolastici nell’ottica della continuità verticale.

Tra le attività proposte di particolare interesse sono stati i laboratori di musica, di robotica, di coding, di scienze, di arte e di educazione alimentare. Presenti anche il pittore Massimiliano Errera, il Presidente dell’O.P. della Pesca di Trapani il Dott. Natale Amoroso e il Dott. Giuseppe Barbera medico veterinario Specialista in Ispezione degli alimenti di O.A.











