Sicilia eletta dal New York Times meta turistica del 2020

Il New York Times, prestigiosa rivista americana e punto di riferimento in tutto il mondo, incorona la Sicilia tra le mete del 2020. Il Times prevede infatti un aumento delle presenze turistiche americane sull’isola. Questo dato trova conferma anche in “Forbes”, rivista americana di economia, che prevede una impennata del turismo in Sicilia.

Se la Sicilia totalizzerà nel 2020 un aumento vertiginoso delle presenze turistiche, il merito sarà anche del quotidiano di New York.

Il New York Times ha inserito la Sicilia, con il Molise e Urbino tra le e 52 destinazioni da visitare nel 2020. Così insieme a Tokyo, le Bahamas, la Groenlandia, e altre mete da sogno, spicca anche il nome della Sicilia.

La Sicilia quindi sarà tra le regioni italiane da visitare nel 2020, stando a quanto pubblicato dal New York Times.

Tra i tanti motivi per









