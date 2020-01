Santa Ninfa: Iter per i cantieri in dirittura d’arrivo; lavoro per quindici disoccupati

SANTA NINFA – L’ufficio tecnico comunale è all’opera per completare gli adempimenti finalizzati all’avvio dei cantieri di lavoro finanziati dall’Assessorato regionale delle Politiche sociali e del Lavoro che partiranno entro il mese di febbraio. Impiegheranno, per tre mesi circa, quindici disoccupati locali, secondo le graduatorie stilate dal Centro per l’impiego di Castelvetrano. Sono due i progetti redatti da Vincenzo Morreale, responsabile dell’Utc, e riguardano la pavimentazione dell’area pedonale retrostante le abitazioni di via Angelo De Stefani e la verniciatura delle ringhiere a protezione delle strade che si trovano nell’Urbanizzazione Granozzi. Si tratta quindi di due lotti: il primo per un importo complessivo di 87.069 euro, il secondo di 58.625. Somme che comprendono gli importi previsti per il trattamento economico del personale di direzione, quelli per …









