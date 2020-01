Protesi articolari, ascoltiamo il Dott. Vito Rodriquenz

Le protesi articolari sono una tipologia d’intervento in aumento per via della condizione di base per cui ci si opera, ovvero l’artrosi, in modo particolare all’anca ed al ginocchio; infatti le protesi articolari più impiantate, ad oggi, riguardano l’anca ed il ginocchio. A parlarne è il Dott. Vito Rodriquenz primario di Ortopedia presso la Villa dei Gerani.

L’artrosi dell’anca e del ginocchio è l’usura nel tempo della cartilagine che si và a deteriorare fino a quando non genera delle deformità dell’osso. Queste deformità creano una situazione di dolore e di limitazione funzionale importante, che può essere risolta dall’intervento. Con riferimento all’anca, la sostituzione dell’ articolazione avviene con la parte del bacino che è una coppa ed accoglie lo stelo e la testa del femore che è quella che viene sostituita. Sono costituite da leghe di metallo con una notevole componente in titanio. Con riferimento alla …









