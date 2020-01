Petrosino: controlli dei Carabinieri. Tre denunciati e otto segnalati alla prefettura per droga

Nella giornata di mercoledì 22 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Marsala, con il supporto di personale appartenente alla Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio nella zona di Petrosino.

Nel corso delle perquisizioni, che sono state svolte dai militari operanti, un cittadino del Gambia, F.T., cl. 98, è stato trovato in possesso di gr. 16,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, suddivisa in dosi pronte per essere immesse nel mercato, mentre S.V., mazarese, cl.88 e D.B., marsalese, cl.90, custodivano all’interno della propria abitazione 2 cartucce calibro 12 in assenza del previsto titolo di polizia. Tutti e tre i soggetti sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria.

Nella medesima circostanza, si è proceduto al sequestro di ulteriori gr.50,21 di marijuana e gr. 0,5 di cocaina, che sono stati trovati nel corso delle perquisizioni nella …









