Passione e follia della “viaggiatrice eccentrica” di Silvia Bisconti

Un capolavoro. Voglio iniziare così la recensione del libro di Silvia Bisconti “Diario di una viaggiatrice eccentrica”, edito da la Nave di Teseo.

Un fluire di emozioni e di sensazioni, di bellezza, di malinconia, di testardaggine e di consapevolezza.

Le pagine trasudano realtà, profumi, viaggi, rara passione e una dose di follia.

Una donna, Silvia, che ama talmente tanto i tessuti e il suo lavoro che ama mettere nero su bianco i suoi viaggi, quel bagaglio di mescolanza di culture e colori che fanno della vita un quadro imperfetto. Meraviglioso.

L’ho letto, sono tornata su qualche pagina per la fluidità di ciò che veniva scritto e per come mi sono sentita trascinata a Londra, in India, a Parigi, in Grecia.

Una operazione di scrittura che non può che inchiodare il lettore, la Bisconti riesce a catturare e farvi sentire, insieme …









