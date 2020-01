Misiliscemi, tutto nelle mani dell’Assemblea Regionale Siciliana

Dopo l’ok della Giunta Regionale, il Governo Musumeci rimette nelle mani dell’ARS, prima di un passaggio consiliare, la vicenda relativa alla nascita del Comune di Misiliscemi. Le 8 frazioni che intendono infatti staccarsi da Trapani per diventare un comune autonomo, il 391° della Sicilia, sono infatti vicine a cantare vittoria.

Due le principali questioni, una di ordine politico ed una di ordine pratico. Per Trapani, si tratterebbe di un colpo durissimo. Il capoluogo crollerebbe a meno di 60 mila abitanti, perdendo una porzione rilevantissima di territorio. Potrebbe calarne anche il peso, con legittime ambizioni da parte di Marsala che già oggi è il comune più popoloso della provincia. Da un punto di vista pratico, si tratterebbe del quinto comune in una porzione di territorio molto esigua: Trapani, Erice, Valderice, Paceco e Misiliscemi. Quella che potrebbe essere una sola città, si ritroverebbe divisa in ben 5 diverse …









Leggi la notizia completa