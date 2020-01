Mazara, “caso Rino Giacalone” e operazioni antimafia: il silenzio del territorio. Il messaggio di due giovani: Gianfranco Casale e Ivano Asaro

Nel corso della seduta del consiglio comunale del 21 gennaio vi è stato un intervento da parte del consigliere Gianfranco Casale (Partecipazione politica) in merito al caso del giornalista Rino Giacalone, condannato per diffamazione dalla Corte d’appello di Palermo per avere definito, in un suo articolo, “pezzo di merda” il boss mafioso di Mazara del Vallo, Mariano Agate.

L’intervento di Gianfranco Casale, rappresentante locale del movimento “Un’altra storia” che ha come figura di riferimento Rita Borsellino, purtroppo, non ha avuto molto eco, anche mediaticamente, in quella stessa seduta ove maggioranza ed opposizione e la stessa Amministrazione Quinci sono stati impegnati a dibattere su alcuni importanti questioni relative al territorio.

Ecco cosa ha detto Gianfranco Casale nel suo bell’intervento:

“Premettendo di non voler entrare nelle sentenze Giudiziarie anche se oggi all’interno del dibattito della Commissione Antimafia …









