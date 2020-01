Marsala 2020: il sindaco sembra defilarsi, crescono le quotazioni di Licari e Giulia Adamo

Siamo a fine gennaio, la città di Marsala vive una fase molto delicata, sospesa in bilico tra candidature certe e quelle presunte. Il consiglio comunale vedrà il numero dei consiglieri scendere da trenta a ventiquattro. Insomma, ci vogliono i voti per arrivare a Palazzo VII Aprile.

Quasi certamente non si candiderà il sindaco uscente Alberto Di Girolamo, la giunta tuttavia pare intenzionata a fare una candidatura di testimonianza per non vanificare tutto il lavoro finora fatto, gli occhi sono puntati sul vice sindaco, Agostino Licari, che nega la sua volontà a scendere in campo ma che avrebbe dalla sua la candidatura certa, con lista già pronta, della consigliera comunale Linda Licari.

Continua la candidatura a sindaco l’avvocato Diego Maggio, che chiede le primarie per meglio scegliere la figura da Primo Cittadino.

Rumors sempre più insistenti danno per certa la candidatura di …









