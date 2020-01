Mafia, Giuseppe Graviano: “Imprenditori milanesi mandanti delle stragi”

Il boss di Cosa nostra Giuseppe Graviano, già condannato all’ergastolo, nel corso della sua deposizione al processo sulla “‘ndrangheta stragista”, in cui é imputato, ha invitato, nella sua deposizione in videoconferenza, il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, pm d’udienza, ad indagare sulle vicende del suo arresto “perché potrete scoprire – ha detto – anche i mandanti delle stragi degli anni ’90“.

“C’erano imprenditori di Milano – ha aggiunto Graviano – che non volevano la fine degli attentati”. Il processo riprenderà il prossimo 7 febbraio.

Improvvisamente il boss delle stragi decide di parlare e lancia messaggi. Dopo 26 anni di «carcere duro» Giuseppe Graviano — l'uomo che custodisce i segreti dei rapporti tra mafia e politica mentre Cosa nostra disseminava l'Italia di bombe, tra il 1993 e il '94









