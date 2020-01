L’ultima del Ministro Bonafede: “Gli innocenti non finiscono in carcere…”

Ecco l’ultima perla del Ministro della Giustizia, il mazarese Bonafede.

Ospite su La7, ha detto: “Gli innocenti non finiscono in carcere. Gli innocenti non finiscono in carcere”.

Questo per l’esattezza il surreale dialogo con la giornalista di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea:

Cuzzocrea:”Ogni tanto pensa agli innocenti che finiscono in carcere? Sono tantissimi.”

Bonafede:”Cosa c’entrano gli innocenti che finiscono in carcere? GLI INNOCENTI NON FINISCONO IN CARCERE”.

Cuzzocrea: “Dal ’92 al 2018, 27mila persone sono state risarcite per essere finite in carcere da innocenti”.

Dal 1992 alla fine del 2017, 26.412 persone hanno subito una custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari, prima di essere riconosciute innocenti con sentenza definitiva. Quindi oltre 26 mila innocenti ristretti.

Per risarcirli, lo Stato ha versato complessivamente poco meno di 656 milioni di euro.

Si tratta dunque di una media annuale di oltre 1.000 casi di innocenti in carcere, per una spesa superiore …









