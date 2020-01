L’avvocato Rizzo risponde: Come comportarsi quando nella casa in affitto si stacca l’intonaco dal tetto

Nella rubrica di oggi parleremo con l’ avvocato Rizzo ,degli inconvenienti che possono accadere nell’ abitazione che abbiamo preso in locazione . In particolare oggi parleremo del distacco di parte di intonaco dal tetto cosa che sovente capita nel caso in cui il proprietario non esegua correttamente la manutenzione dell’ immobile locato .

Spesso molti conduttori di appartamenti in locazione subiscono inconsapevoli lesioni dei loro diritti pagando a loro spese manutenzioni dell’ immobile che invece spetterebbero al proprietario, chi deve pagare ad esempio nel caso di distacco di parti di intonaco da edificio?

La caduta di parti dell’intonaco costituiscono la “rovina” prevista dal reato di cui all’art. 677 del codice penale. Se il solaio è pericolante deve essere sempre il proprietario ad occuparsene perché non può ignorare lo stato dei suoi immobili. Il proprietario è sempre responsabile per la …









