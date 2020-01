Il ricordo di Tarcisio Catanese ed il legame che unisce la Cremonese alla Folgore Castelvetrano

Castelvetrano, il paese del Pane Nero, dell’Oro Verde della Nocellara, del Parco Archeologico di Selinunte e Cremona, la città delle quattro T, hanno avuto la fortuna di poter conoscere un grande uomo di sport.

C’è un filo sottile che unisce la Us Cremonese alla Folgore di Castelvetrano, è uno filo che parte da una storica promozione in serie B per i grigiorossi e che arriva alla panchina rossonera di Castelvetrano. Questo filo è quello di Tarcisio Catanese, siciliano, ex giocatore ed ex allenatore, purtroppo prematuramente scomparso a soli 49 anni, nel marzo 2017.

nella foto un bel primo piano di Mister Catanese

Catanese, con le scarpine ai piedi, aveva giocato in tante squadre ma nel 1997/98, a Cremona, aiuterà la squadra a ritrovare la serie B nonostante le traversie societarie che stavano attraversando la società fondata nel 1903. …









