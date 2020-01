Il cous cous trapanese protagonista a Masterchef. Il video

Cous Cous trapanese protagonista a Masterchef, nell’ultima puntata.

La Mystery Box ha visto come protagonista il cous cous (anche detto cuscus o cuscusu, alla siciliana), un piatto che fa parte della cucina tipica trapanese. A mostrare ai concorrenti come “incocciare il cous cous” è Benedetta Schifano, un’esperta di questa antica tecnica.

Semola di grano duro, alloro e contenitore di coccio: si parte con l’emozionante rito di incocciare il couscous per la Mystery Box della sesta serata di MasterChef 9. Simbolo della gastronomia nordafricana, il couscous è anche specialità tipica di Trapani. Qui, nella provincia più occidentale della Sicilia, è rimasto come eredità di secolari scambi commerciali e flussi migratori. Al prodotto che è comune denominatore delle tavole mediterranee, che unisce Italia, Marocco, Palestina, Israele, Tunisia, Libia e tutti i Paesi del Bacino del Mare Nostrum, è dedicata la prima parte della puntata. Sul lavoro delle mani, l’antica …









