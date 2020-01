I fratelli Marino di Castelvetrano al Gran Galà del CONI

Nel prestigioso Salone d’Onore del CONI, in occasione del Gran Galà delle benemerenze, sono stati celebrati oggi i campioni che hanno dato lustro nel 2019 al movimento.

Tra gli atleti del Team Marino di Castelvetrano, è stato premiato il Cesare Marino, Medaglia d’oro all’Europeo di Gyor. Una giornata storica per la FIKBMS che nella Casa dello Sport italiano celebra le Medaglie d’oro del 2019 delle discipline Kickboxing, Muay Thai e Sambo, veri autori delle gesta che hanno reso grande l’Italia nel mondo. L’evento è stato anche trasmesso in diretta streaming su Eleven Sports. Un prestigioso attestato di benemerenza al Merito Tecnico è stato consegnato dalla FIKBMS al maestro Vito Marino “per aver contribuito – si legge sulla pergamena – con esperienza, capacità formative e tecniche al raggiungimento dei brillanti risultati sportivi, conseguiti dal proprio atleta ai campionati …









