Fuga da Trapani! Nasce il comune di Misiliscemi e si porta via aeroporto, stadio,università ed ospedale

In tempi nei quali si dovrebbe fare sistema , continua invece a prevalere la logica del campanile, e così nasce ufficialmente il 391 esimo comune siciliano e il 25esimo in provincia di Trapani.

Si chiamerà Misiliscemi e racchiuderà ben 8 frazioni che verranno tolte al capoluogo Trapani e che sono Palma, Marausa, Locogrande, Rilievo, Guarrato, Fontanasalsa, Pietretagliate e Salinagrande.

Misiliscemi avrà 8.669 abitanti, circa il 12,5% degli attuali abitanti di Trapani (67.531), ma nel periodo estivo la popolazione arriverà a 25mila persone per via della presenza del lido Marausa.

La nascita ufficiale dovrebbe avvenire prima dell’estate, visto che manca solo l’ok dell’Assemblea Regionale Siciliana. Nei giorni scorsi la giunta Musumeci ha approvato la delibera di istituzione del nuovo ente locale che, all’inizio, sarà retto da un commissario in carica fino alle elezioni. Il personale del comune di Trapani residente nelle …









Leggi la notizia completa