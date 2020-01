Cresce l’attesa: dopo 65 anni ritorna “Parsifal” al Teatro Massimo

C’è molta attesa per l’apertura della nuova stagione del Teatro Massimo, domenica 26 gennaio (ore 17,30), che vedrà di nuovo sulle scene, per la terza volta nella storia del Teatro, il “Parsifal” di Richard Wagner, per la regia di Graham Vick e la direzione di Omer Meir Wellber, al suo debutto ufficiale.

La storia infatti riporta che il grande autore tedesco, ospite dell’Hotel delle Palme a Palermo (appena entrato a far parte dei partner privati del Teatro Massimo – ndr), portò qui a compimento la sua opera.

La prima volta era stata nel 1914, l'anno in cui tutti i teatri poterono finalmente mettere in scena l'opera di Wagner, fino a quel momento riservata al solo Teatro di Bayreuth per volontà espressa dal compositore nel suo testamento.









