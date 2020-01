Castelvetrano: consegna un panino a una donna e tenta di violentarla

Tentata violenza sessuale aggravata (contestata anche la recidiva), lesioni personali e furto aggravati e porto abusivo di coltello sono i reati dai quali si deve difendere, davanti il Tribunale di Marsala, un uomo di 42 anni, Francesco Salvatore Catalano, nato a Mazara, ma residente a Castelvetrano.

Secondo l’accusa, l’1 marzo 2017, a Castelvetrano, dopo essere entrato a casa di una donna per consegnarle un panino, avrebbe approfittato dell’occasione per tentare di abusarne sessualmente.

L’avrebbe aggredita, prendendola a schiaffi e tirandole i capelli, spinta su un letto e dopo averle abbassato pantaloni e mutandine avrebbe tentato di consumare un rapporto sessuale, minacciando la vittima con un coltello.

La donna, però, è riuscita a liberarsi sferrando un calcio in mezzo alle gambe dell’uomo. Poi, è fuggita in strada, chiedendo aiuto alle persone che erano in un vicino chiosco.

Nelle carte dell'accusa









