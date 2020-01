Benigni vuole 300 mila euro per salire sul palco del Festival di Sanremo

Scrive Dagospia (e gli altri giornali riprendono oggi) che Roberto Benigni riceverà un cachet di 300 mila euro per partecipare come ospite al Festival di Sanremo.

Un’indiscrezione non confermata dalla Rai – le trattative con Benigni sarebbero ancora in corso – ma che ha già scatenato le polemiche. Si è fatto sentire prima il solito senatore Gasparri («Che orrore i soliti comunisti con Rolex (a casse). Sperpero ignobile») e poi l’immancabile Codacons che ha chiesto spiegazioni alla Viale Mazzini.

Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, ha chiesto 140 mila euro per presentare con Amadeus la terza serata di Sanremo. La Rai avrebbe risposto di no, il compenso è troppo alto.

La Clerici (fonte Anzaldi) starebbe sui 50 mila euro, Rula Jebreal sui 25 mila, alle giornaliste Emma D’Aquino e Laura Chimenti, dipendenti dell’azienda, spetterà solo il rimborso spese [Ravarino, Mess]. …









