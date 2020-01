A Marsala ci sono anche i giovani della Lega. E domani scendono in piazza

A Marsala adesso ci sono anche i giovani della Lega. I “cuccioli” di Salvini, se possiamo chiamarli così, domani scendono in piazza.

In vista delle prossime amministrative infatti, organizzano un banchetto presso Piazza Loggia, dalle 17 alle 20.

“Nell’occasione – fanno sapere – sarà distribuito un questionario per studiare il rapporto che hanno i giovani con la politica, sia a livello nazionale che locale, con l’obiettivo di sondare anche gli umori dei marsalesi circa la qualità della vita cittadina, e raccogliere le loro istanze per vivere la propria città a misura d’uomo”.











