Volleyball Nations League Finals: la grande pallavolo di nuovo a Torino

TORINO – La grande pallavolo maschile ritorna a Torino, protagonista assoluta del panorama sportivo dal 1 al 5 luglio quando al PalaAlpitour scenderanno in campo le sei migliori nazionali maschili per la fase finale della Volleyball Nations League. Dopo i Campionati Europei del 2015 e il Mondiale del 2018, Torino tornerà ad essere protagonista del mondo del volley, a pochi giorni dai Giochi Olimpici di Tokyo. Il tutto, naturalmente, nella splendida cornice del PalaAlpitour che ospiterà nuovamente gli azzurri di Gianlorenzo Blengini: 13.000 posti a sedere, una struttura tra le più avveniristiche d’Europa, cinque giornate di gare con apertura ticketing online in programma a febbraio 2020.Un percorso che ha ufficialmente preso il via oggi, 22 gennaio, a Palazzo Madama, patrimonio mondiale dell’umanità Unesco facente parte delle Residenze della Casa Reale di Savoia …









