Scuola e innovazione. A Marsala arriva il Premio Scuola Digitale

Scuola e innovazione, gli studenti della provincia di Trapani protagonisti della fase finale del Premio Scuola Digitale 2019-2020, promosso dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca.

Il Premio arriva a Marsala, sul solco di Futura, e in questi giorni entra nel vivo la fase finale della competizione tra scuole con progetti che puntano su modelli didattici innovativi.

Il Premio Scuola Digitale in provincia di Trapani è coordinato dal Liceo “Pascasino” di Marsala, già protagonista con successo lo scorso maggio con l’edizione siciliana di Futura, il festival della scuola digitale promosso dal Miur nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Adesso ci si prepara per selezionare i finalisti che parteciperanno all’evento di premiazione che si terrà l’11 febbraio al Teatro Impero a Marsala.

Il Premio Scuola Digitale consiste in una competizione tra scuole, che prevede la partecipazione delle istituzioni scolastiche, anche attraverso gruppi di studenti del …









Leggi la notizia completa